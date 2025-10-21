Luis Enrique per difendere Chevalier tira in ballo Donnarumma | L’avete ucciso sportivamente negli ultimi quattro anni

Alla vigilia di Leverkusen- Psg, Luis Enrique ha ricordato alla stampa francese il modo in cui criticava ferocemente Gigio Donnarumma, nel tentativo di prendere le difese di chi ha sostituito proprio l’Azzurro tra i pali del club parigino: «Dimenticate che per anni avete criticato Donnarumma. L’avete ucciso sportivamente negli ultimi quattro anni». Oggetto dell’arrabbiatura sono state le critiche al portiere Lucas Chevalier. Luis Enrique répond sèchement à une question sur Chevalier et tient à rappeler que beaucoup ont TUÉ Donnarumma pendant des années. Très intéressant à voir ici #B04PSG pic. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Luis Enrique per difendere Chevalier tira in ballo Donnarumma: «L’avete ucciso sportivamente negli ultimi quattro anni»

