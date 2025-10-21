Lugo ricorda i Martiri del Senio nell' 81esimo anniversario dell' eccidio nazifascista
Domenica 26 ottobre 2025 ricorre l’81esimo anniversario dell'eccidio nazifascista denominato «Martiri del Senio». Alle 10, la sindaca di Lugo Elena Zannoni e la presidente dell'Anpi Ebe Valmori faranno la deposizione di una corona d'alloro alla lapide di Carlo Landi alla Rocca Estense. Alle 10.30. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Ottobre è il mese della Prevenzione Visiva. Tra i tuoi tanti impegni, ricorda di fissare un controllo: è l’esercizio migliore per il benessere visivo! Vai su Facebook
Commemorati i giovani Martiri del Senio - Immutata è invece la nostra commozione nel ricordo di questa immane barbarie, che ha visto l’uccisione di 7 ... Segnala ilrestodelcarlino.it