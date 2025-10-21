L’ufficio stampa Rai contro il trasferimento di sede
La redazione dell’ ufficio stampa Rai ha chiesto, al termine dell’assemblea che si è tenuta nella mattinata del 21 ottobre, un confronto «serio e costruttivo» all’azienda. I giornalisti si sono rivolti anche a Fabrizio Casinelli e Incoronata Boccia, rispettivamente direttore della Comunicazione e direttrice dell’Ufficio stampa Rai, chiedendo loro di «portare all’Ad Rai le istanze dell’intera redazione». Ma qual è il tema? Il trasferimento della sede in via Severo, su cui l’azienda ha già dimostrato «chiusura totale». E i giornalisti hanno sottolineato di essere pronti allo stato di agitazione. I giornalisti contro il trasferimento della sede. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Una conferenza stampa sui progetti educativi Salesiani Ufficio Stampa - Comunicato n.468 Giovedì 23, alle 12.00, presso la Sala Giunta di Palazzo dell’Aquila si terrà una conferenza stampa sui Progetti educativi Salesiani. All’incontro con i giornalisti saranno - facebook.com Vai su Facebook
Incoronata Boccia, direttrice dell'ufficio Stampa Rai, deve dimettersi subito. - X Vai su X
Ranucci a parte, la stampa in Italia è un invitato scomodo: tollerato, ma meglio se muto - La libertà di stampa in Italia è minacciata: dall'attentato a Ranucci alle critiche del governo Meloni fino al 'decreto bavaglio' ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Solidarietà a Ranucci: Rai in stato di agitazione, mobilitazione e allarme sulla libertà di stampa - Un presidio davanti alla sede di via Teulada, sabato è prevista una manifestazione davanti all’abitazione del giornalista. Si legge su huffingtonpost.it
Attentato contro Ranucci: la solidarietà della Rai, della Tgr e dei giornalisti - Azienda, direzione, sindacati e giornalisti esprimono vicinanza all'autore e conduttore di Report e alla sua redazione ... Da rainews.it