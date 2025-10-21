L’ufficio stampa Rai contro il trasferimento di sede

La redazione dell’ ufficio stampa Rai ha chiesto, al termine dell’assemblea che si è tenuta nella mattinata del 21 ottobre, un confronto «serio e costruttivo» all’azienda. I giornalisti si sono rivolti anche a Fabrizio Casinelli e Incoronata Boccia, rispettivamente direttore della Comunicazione e direttrice dell’Ufficio stampa Rai, chiedendo loro di «portare all’Ad Rai le istanze dell’intera redazione». Ma qual è il tema? Il trasferimento della sede in via Severo, su cui l’azienda ha già dimostrato «chiusura totale». E i giornalisti hanno sottolineato di essere pronti allo stato di agitazione. I giornalisti contro il trasferimento della sede. 🔗 Leggi su Lettera43.it

