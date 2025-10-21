L’Ue sospende l’introduzione di sanzioni contro Israele
L’ Unione europea ha sospeso l’introduzione di sanzioni contro il governo israeliano, una decisione che ha suscitato critiche da parte di ex funzionari e consiglieri europei. Dopo il Consiglio Affari Esteri di lunedì, l’Alto rappresentante Kaja Kallas ha annunciato una «pausa» nel processo per revocare i vantaggi commerciali a Israele e colpire i responsabili delle violenze, spiegando che «il contesto è cambiato» con l’avvio del piano per la fine della guerra nella Striscia di Gaza. Le misure restano tuttavia «sul tavolo», ha precisato, vista la fragilità della tregua. Sven Kühn von Burgsdorff, già rappresentante Ue nei Territori palestinesi, ha detto al Guardian che Kallas ha perso «il punto della responsabilità legale», ricordando che le sanzioni servono anche come reazione alle violazioni del diritto internazionale commesse da Israele. 🔗 Leggi su Lettera43.it
