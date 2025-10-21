Lucia Bronzetti esce subito di scena a Guangzhou | azzurra sconfitta in due set da Osorio
Niente da fare per Lucia Bronzetti. La n.91 del mondo è stata sconfitta nel primo turno del WTA di Guangzhou, in Cina, dalla colombiana Camila Osorio (n.83 del ranking) col punteggio di 6-1 6-2 in 1 ora e 6 minuti di gioco. Una partita a senso unico in cui la romagnola non ha mai trovato il ritmo contro la sudamericana, dimostratasi molto più solida nella gestione dello scambio. Nel primo set si comprende da subito il canovaccio della sfida. Bronzetti non è in grado di comandare da fondo ed è costretta a subire le iniziative della rivale. I break per l’avversaria fioccano e arrivano nel secondo e quarto game. 🔗 Leggi su Oasport.it
