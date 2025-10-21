L’UCI dice no ai chetoni nel ciclismo l’esperto | Possono aiutare ma è sbagliato parlare di doping

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quasi 10 anni dalla loro prima comparsa nel mondo del ciclismo, l'UCI ha deciso di mettere al bando l'uso di chetoni con una nota ufficiale: "Non c'è motivo di utilizzarli". Il Dott. Stefano Bianchi, esperto di Medicina dello Sport ha spiegato a Fanpage.it cosa servono: "Possono aiutare e non è doping". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

l8217uci dice no chetoniL’UCI dice no ai chetoni nel ciclismo, l’esperto: “Possono aiutare, ma è sbagliato parlare di doping” - Dopo quasi 10 anni dalla loro prima comparsa nel mondo del ciclismo, l'UCI ha deciso di mettere al bando l'uso di chetoni con una nota ufficiale: "Non ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: L8217uci Dice No Chetoni