L’UCI dice no ai chetoni nel ciclismo l’esperto | Possono aiutare ma è sbagliato parlare di doping
Dopo quasi 10 anni dalla loro prima comparsa nel mondo del ciclismo, l'UCI ha deciso di mettere al bando l'uso di chetoni con una nota ufficiale: "Non c'è motivo di utilizzarli". Il Dott. Stefano Bianchi, esperto di Medicina dello Sport ha spiegato a Fanpage.it cosa servono: "Possono aiutare e non è doping". 🔗 Leggi su Fanpage.it
