Lucetta Scaraffia critica Floris | Meloni cortigiana? Cosa mi ha stupito

Quel "cortigiana" firmato Maurizio Landini all'indirizzo di Giorgia Meloni nello studio di DiMartedì ha fatto parecchio discutere. Al punto che la stessa premier ha risposto per le rime al segretario della Cgil. E così Lucetta Scaraffia nello studio di Quarta Repubblica mette in chiaro un aspetto che finora è rimasto secondario su questa vicenda: "La cosa che più mi ha stupito, da una parte, è che Landini non conosca bene la lingua italiana, perché lui effettivamente l'ha detta, nel senso benevolo, diciamo, di dire alla corte di Trump, però cortigiana, sono sicura che Landini l'ha detta. Ma io penso, sono abbastanza certo che lui volesse dire, guardi, è questo, alla corte. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
