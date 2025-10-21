Lucchese - Avvio stagionale di Eccellenza Piazze non ancora Facundo | Ma il gol verrà
E’ vero che, per avere un quadro veritiero delle forze in campo nel girone, bisognerà aspettare che tutte le squadre abbiano osservato il proprio turno di riposo. Però, dopo le prime sette giornate, cominciano ad intravedersi quelle che giocheranno per il primato e quelle che, invece, punteranno ad un piazzamento nei futuri, lunghi, play-off. Che, comunque, portano, alla fine, alla serie "D". Al momento sono tre le squadre senza. macchia: Lucchese, Viareggio, Montespertoli. E già questo la dice lunga sul possibile duello fino alla fine tra la Lucchese ed il Viareggio, con lo Zenith che potrebbe recitare il ruolo di terzo incomodo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Padova, Gran Teatro Geox Ieri sera ho partecipato all’avvio della campagna elettorale di Alberto Stefani, candidato del centrodestra alle Regionali 2025. Una bella serata di partecipazione, idee e grande entusiasmo. Una grande squadra unita, con il presid - facebook.com Vai su Facebook
La Lucchese non decolla: con la matricola Belvedere è pareggio - Nella giornata dei pareggi, sei sulle otto gare di questa quinta giornata, i rossoneri ... Si legge su msn.com