Lucchese - Avvio stagionale di Eccellenza Piazze non ancora Facundo | Ma il gol verrà

E’ vero che, per avere un quadro veritiero delle forze in campo nel girone, bisognerà aspettare che tutte le squadre abbiano osservato il proprio turno di riposo. Però, dopo le prime sette giornate, cominciano ad intravedersi quelle che giocheranno per il primato e quelle che, invece, punteranno ad un piazzamento nei futuri, lunghi, play-off. Che, comunque, portano, alla fine, alla serie "D". Al momento sono tre le squadre senza. macchia: Lucchese, Viareggio, Montespertoli. E già questo la dice lunga sul possibile duello fino alla fine tra la Lucchese ed il Viareggio, con lo Zenith che potrebbe recitare il ruolo di terzo incomodo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

