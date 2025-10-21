LuccaCG Assistant 365 il festival in tasca tutto l’anno
Un’app che segue i tuoi passi, prima durante e dopo il festival. LuccaCG Assistant oggi è uno strumento maturo, pensato per chi vive Lucca Comics & Games come un percorso continuo. Scaricala o aggiornala e ritrova in tasca mappe, avvisi, agenda personale e novità, sia su Android che su iPhone, con un’esperienza sempre più personalizzata . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
