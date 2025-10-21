Lovati smascherato da Corona | che succede nello studio di Giletti
È ancora tensione alta a Lo Stato delle Cose, il talk show condotto da Massimo Giletti, che nell'ultima puntata è tornato a occuparsi del caso del Santuario della Madonna della Bozzola e delle polemiche legate al controverso personaggio di “Jerry la Rana”, emerso durante un'intervista dell'ex avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, rilasciata a Fabrizio Corona nel podcast Falsissimo. Nel filmato, Corona rinfaccia a Lovati le sue precedenti dichiarazioni: "Hai detto che ti ho proposto un film, ‘Jerry la Rana'. Quella tua dichiarazione è una delle cose più geniali che io abbia mai visto." Lovati, in evidente imbarazzo, ammette: "Che cosa potevo dire?", lasciando intendere di aver inventato tutto. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Massimo Lovati, revocato l'incarico: non sarà più l'avvocato di Andrea Sempio - facebook.com Vai su Facebook
Lo Stato delle cose, Lovati smascherato da Corona: che succede da Giletti - È ancora tensione alta a Lo Stato delle Cose, il talk show condotto da Massimo Giletti, che nell’ultima puntata è tornato a ... Da iltempo.it
Garlasco, doppio choc in Tv: De Rensis abbandona lo studio e Lovati smascherato da Corona - Nella puntata de Lo Stato delle Cose, accade un evento inaspettato con De Rensis, mentre Giletti incalza Lovati su Jerry la Rana: cosa è successo ... Segnala libero.it
Garlasco, ora Lovati riparte da Corona: "È geniale, abbiamo dei progetti" - Per l'ormai ex avvocato di Andrea Sempio si aprono nuove porte dopo la ... Secondo iltempo.it