Louvre la banda dei gioielli lascia indizi in tutta Parigi | dalle Pantere rosa all’infiltrato le piste sul colpo al museo

Parigi – Il martedì il museo del Louvre è chiuso al pubblico. La chiusura di oggi, 21 ottobre, non ha però nulla di una giornata di riposo per il museo più visitato del mondo: dopo oltre 48 ore dal furto spettacolare degli otto gioielli della corona di Francia, custoditi fino a domenica nella Galleria di Apollo, la polizia non è ancora riuscita a rintracciare i ladri. O meglio, continua a seguirne le tracce, mantenendo il più stretto riserbo sullo stato di avanzamento delle indagini. Eppure, il commando composto da quattro uomini ha disseminato Parigi di indizi prima di imboccare l’autostrada A6, a sud della capitale, a bordo di scooter Tmax, prova del fatto che nonostante la rapidità e la pianificazione scrupolosa della rapina, non si tratti del furto perfetto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Louvre, la banda dei gioielli lascia indizi in tutta Parigi: dalle Pantere rosa all’infiltrato, le piste sul colpo al museo

