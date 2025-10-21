Louvre ipotesi Pink panthers | ecco quale pista stanno seguendo gli investigatori

Ilgiornale.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Francia è ancora sotto choc per quanto accaduto domenica scorsa: un gruppo di banditi ha fatto irruzione nel Museo del Louvre, a Parigi, ed è riuscito a fuggire con i gioielli di Napoleone e dell'Imperatrice. Qualcosa di inaudito, che sicuramente resterà nella storia. Le ricerche sono ovviamente cominciate subito e a distanza di giorni ci troviamo nel pieno delle indagini. Gli inquirenti francesi non intendono escludere alcuna pista, anche se stanno iniziando a emergere le prime ipotesi. Gli autori del "colpo del secolo" potrebbero essere i Pink panthers, una banda criminale dell'Est Europa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

louvre ipotesi pink panthers ecco quale pista stanno seguendo gli investigatori

© Ilgiornale.it - Louvre, ipotesi "Pink panthers": ecco quale pista stanno seguendo gli investigatori

News recenti che potrebbero piacerti

louvre ipotesi pink panthersRapina al Louvre: l’ombra delle Pink Panthers, gli ex militari dei Balcani dietro al colpo clamoroso - Il colpo al Louvre di domenica mattina continua a tenere col fiato sospeso investigatori e opinione pubblica. Da msn.com

Arrestato un Pink Panthers: rapinò gioielleria di via del Babuino - Un anno fa, lo scorso 12 luglio, rapinarono una gioielleria in via del Babuino ammanettando in bagno una dipendente per poi scappare con un bottino di 600. romatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Louvre Ipotesi Pink Panthers