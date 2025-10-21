Louvre ipotesi Pink panthers | ecco quale pista stanno seguendo gli investigatori

La Francia è ancora sotto choc per quanto accaduto domenica scorsa: un gruppo di banditi ha fatto irruzione nel Museo del Louvre, a Parigi, ed è riuscito a fuggire con i gioielli di Napoleone e dell'Imperatrice. Qualcosa di inaudito, che sicuramente resterà nella storia. Le ricerche sono ovviamente cominciate subito e a distanza di giorni ci troviamo nel pieno delle indagini. Gli inquirenti francesi non intendono escludere alcuna pista, anche se stanno iniziando a emergere le prime ipotesi. Gli autori del "colpo del secolo" potrebbero essere i Pink panthers, una banda criminale dell'Est Europa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

