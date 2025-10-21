Louvre i gioielli rubati? Valevano 88 milioni ma non erano assicurati

Il valore dei gioielli della Corona rubati al Louvre domenica scorsa è stimato in 88 milioni di euro, secondo la procuratrice Laure Beccuau. La Francia, però, non riceverà alcun risarcimento poiché gli oggetti non erano coperti da assicurazione privata. È quanto ha reso noto lo stesso governo francese attraverso un comunicato del ministero della Cultura. La Francia non sarà risarcita per la perdita - recita il comunicato - poiché i beni hanno un " valore patrimoniale e storico inestimabile ". " Lo Stato funge da proprio assicuratore quando le opere dei musei nazionali si trovano nel loro abituale luogo di conservazione" ha dichiarato un portavoce in una nota riportata per prima dal quotidiano Le Parisien. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

