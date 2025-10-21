Louvre i gioielli rubati? Valevano 88 milioni ma non erano assicurati
Il valore dei gioielli della Corona rubati al Louvre domenica scorsa è stimato in 88 milioni di euro, secondo la procuratrice Laure Beccuau. La Francia, però, non riceverà alcun risarcimento poiché gli oggetti non erano coperti da assicurazione privata. È quanto ha reso noto lo stesso governo francese attraverso un comunicato del ministero della Cultura. La Francia non sarà risarcita per la perdita - recita il comunicato - poiché i beni hanno un " valore patrimoniale e storico inestimabile ". " Lo Stato funge da proprio assicuratore quando le opere dei musei nazionali si trovano nel loro abituale luogo di conservazione" ha dichiarato un portavoce in una nota riportata per prima dal quotidiano Le Parisien. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ottantotto milioni di euro. A tanto ammonta il danno provocato dal furto di otto gioielli della corona di Francia che erano esposti al Louvre - facebook.com Vai su Facebook
Vendere i gioielli rubati al Louvre è un affare complicato: visto che sono molto riconoscibili il rischio è altissimo sia per i ladri sia per chi volesse comprarli. Per venderli servirà tempo e probabilmente anche smontarli - X Vai su X
I gioielli rubati al Louvre valgono 88 milioni di euro. La procuratrice: “Impossibile venderli” - La procuratrice di Parigi Laure Beccuau ha stimato in circa 88 milioni di euro il valore degli otto gioielli rubati dal Louvre ... Come scrive fanpage.it
Il Louvre ha stimato che i gioielli rubati valgano 88 milioni di euro - Martedì la procuratrice di Parigi Laure Beccuau ha detto che secondo il curatore del Louvre gli otto gioielli rubati domenica scorsa valgono circa 88 milioni di euro. Segnala ilpost.it
Come si vendono i gioielli rubati al Louvre? - Il valore degli otto gioielli rubati domenica scorsa al Louvre è “inestimabile” secondo esperti ed esperte, e non è un’espressione retorica per dire che valgono molto. Lo riporta ilpost.it