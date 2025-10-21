Louvre che disastro | il museo di Parigi resta chiuso dopo il furto Chieste le dimissioni del capo della sicurezza
Pochi minuti per beffare la Francia. Continua la caccia ai responsabili del "furto del secolo" messo a segno domenica scorsa (19 ottobre) al Louvre, in pieno giorno. Il museo resterà chiuso anche oggi e dovrebbe riaprire mercoledì 22 ottobre, dopo che due giorni fa alcuni ladri sono entrati. 🔗 Leggi su Today.it
Louvre, disastro annunciato: «Solo una sala su 3 ha le telecamere. Anche l'ala della Gioconda è a rischio» trib.al/us6pVz3 - X Vai su X
