L’ospedale sbaglia le cure il neonato rimane invalido per tutta la vita | Pagate 4 milioni di risarcimento

La «Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma» e l’Irccs San Gerardo dovranno pagare 4 milioni e 600 mila euro alla famiglia di un neonato per cure sbagliate. La sentenza del tribunale civile parte nel marzo 2011. Il bambino era nato con una malattia metabolica, iperammoniemia, un difetto del ciclo dell’urea che porta a un accumulo di ammoniaca nel sangue, tossica per il cervello. I sintomi erano emersi subito dopo la nascita. In uno dei tanti documenti clinici agli atti del processo era citato espressamente il «rischio metabolico». Ma i medici hanno sbagliato diagnosi e quando dopo 3 giorni se ne sono resi conto era ormai troppo tardi. 🔗 Leggi su Open.online