L' oroscopo di oggi - martedì 21 ottobre 2025

Ariete ?? Oggi hai una forza notevole caro Ariete, dettata dalla volontà di non scendere più a compromessi, specie nel lavoro. Il Sole in ingresso nel segno dello Scorpione, aumenta la percezione e l'intuito: puoi mettere a segno un successo importante per la sfera pratica o essere più su di giri e ansioso di trovare soluzioni, anche in famiglia o con il partner. La passione appunto in amore può raggiungere vette di tutto rispetto: ora sei molto deciso su cosa chi vuoi e con chi vuoi condividere tempo di qualità. Se hai la possibilità inizia a programmare per il prossimo week end uno spostamento: sarà molto positivo.

