L’oroscopo del giorno segno per segno | cosa dicono le stelle

Ogni giorno il cielo ci parla: attraverso il moto dei pianeti e le loro angolazioni rispetto alla Terra, l'astrologia cerca di suggerirci spunti, avvertimenti, momenti favorevoli. L'"oroscopo" è proprio questo: una mappa – simbolica e suggestiva – delle energie che ci circondano, per orientarci meglio nella vita quotidiana. Oggi osserviamo gli astri con attenzione: ecco cosa suggeriscono per ciascun segno zodiacale. Ariete. La determinazione è dalla tua parte: se hai obiettivi da affrontare, oggi potresti trovare la grinta necessaria per muoverti con decisione. In amore, evita reazioni brusche: qualche passo indietro può aiutare a evitare un conflitto inutile. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

