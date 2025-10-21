L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Lainate sabato 25 ottobre
Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia, da non confondere con alcuni tentativi di imitazione del loro originale format che circolano in regione, tornano per l’autunno a grandissima richiesta nel Milanese con il loro show itinerante all’insegna del meglio del Made in Italy artigianale e delle ultime tendenze . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
