Lorenzo Musetti | La continuità mi sta dando una mano quest’anno Ogni punto conta verso le Finals

Buona la prima in Austria per Lorenzo Musetti, che si sbarazza in 78 minuti del lucky loser serbo Hamad Medjedovic con il punteggio di 6-4 6-3 approdando agli ottavi di finale dell' ATP 500 di Vienna 2025. Vittoria molto preziosa per l'azzurro, che incamera altri 50 punti preziosi in ottica qualificazione alle ATP Finals di Torino con all'orizzonte un avversario alla sua portata come l'argentino Tomas Martin Etcheverry (n.60 al mondo) al prossimo turno. " Credo che la partita sia girata in due momenti importanti, che sono stati 5-4 del primo set e poi ovviamente il game sul 4-3 del secondo set dove ho alzato sicuramente il livello in risposta andandomi a prendere di più il punto.

