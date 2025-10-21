Lorenzo Musetti ammette | La realtà è che non sono in una situazione molto comoda
Lorenzo Musetti è nel pieno della corsa per la conquista delle ATP Finals. Il toscano è all’ottavo posto nella Race, ovvero la classifica di rendimento del 2025, con 3485 punti all’attivo. Visto il successo a Bruxelles del canadese Felix Auger-Aliassime, il suo margine di vantaggio si è assottigliato sul nativo di Montreal a 3 40 lunghezze. Per questo, sarà importante fare bene nel prossimo torneo a Vienna, mentre Auger-Aliassime sarà impegnato a Basilea. “ La realtà è che non è una situazione molto comoda, anche se ovviamente tutti quelli che mi inseguono dovranno giocare molto bene se vogliono prendermi il posto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Il capitano azzurro ha convocato Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Simone Bolelli e Andrea Vavassori con l'obiettivo di difendere il titolo conquistato a Malaga l’anno scorso Vai su Facebook
ULTIM'ORA - JANNIK SINNER NON GIOCHERÀ LA COPPA DAVIS Questi i 5 convocati di Capitan Volandri: - Lorenzo Musetti - Flavio Cobolli - Matteo Berrettini - Simone Bolelli - Andrea Vavassori Così Volandri: "Jannik Sinner non ha dato la sua disp - X Vai su X
Lorenzo Musetti ammette: “La realtà è che non sono in una situazione molto comoda” - Il toscano è all'ottavo posto nella Race, ovvero la classifica di rendimento ... Da oasport.it
Musetti in finale all'Atp Chengdu: Shevchenko battuto in due set - 1 nel torneo cinese, il carrarino ha dominato la semifinale contro il kazako Alexander Shevchenko, battuto ... Secondo sport.sky.it
ATP Chengdu, Lorenzo Musetti emerge alla distanza e si guadagna una chance di rivincita - Il carrarino ha battuto Dino Prizmic in tre set: ai quarti c'è ora Nikoloz Basilashvili, suo giustiziere a Wimbledon. Lo riporta sportal.it