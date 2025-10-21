Lorenzo Musetti ammette | La realtà è che non sono in una situazione molto comoda

Lorenzo Musetti è nel pieno della corsa per la conquista delle ATP Finals. Il toscano è all’ottavo posto nella Race, ovvero la classifica di rendimento del 2025, con 3485 punti all’attivo. Visto il successo a Bruxelles del canadese Felix Auger-Aliassime, il suo margine di vantaggio si è assottigliato sul nativo di Montreal a 3 40 lunghezze. Per questo, sarà importante fare bene nel prossimo torneo a Vienna, mentre Auger-Aliassime sarà impegnato a Basilea. “ La realtà è che non è una situazione molto comoda, anche se ovviamente tutti quelli che mi inseguono dovranno giocare molto bene se vogliono prendermi il posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

