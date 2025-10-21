Lorenzo Antonuzzo | Dal congresso Esmo novita' per il trattamento del tumore alla vescica
L ’aggiunta di un anno di trattamento con l’ immunoterapia durvalumab alla terapia di mantenimento standard ha ridotto del 32% il rischio di recidiva nei pazienti con tumore della vescica non muscolo-invasivo ad alto rischio, rispetto al solo trattamento con BCG. Leggi anche › Tumore alla vescica: all’Istituto Regina Elena risultati senza precedenti Questi i risultati dello studio di fase III Potomac presentati nel congresso 2025 della European Society for Medical Oncology (Esmo) e contemporaneamente pubblicati su The Lancet. Il trattamento standard per questi pazienti, spiega Lorenzo Antonuzzo, direttore Oncologia Medica Careggi Universita’ di Firenze, “prevede l’utilizzo della terapia con BCG dopo la resezione della neoplasia. 🔗 Leggi su Iodonna.it
