Lorella Cuccarini 40 anni di carriera | parata di stelle a This is Me

Canale 5 ha ufficializzato l’appuntamento: mercoledì 22 ottobre, This is Me dedica un’intera puntata a Lorella Cuccarini, icona dello spettacolo italiano. Lo show condotto da Silvia Toffanin sarà un viaggio emozionante attraverso i 40 anni di carriera della showgirl che ha fatto la storia della TV, del teatro e della musica. Emozioni, ricordi e ospiti d’eccezione. Nel corso della serata, la Cuccarini sarà protagonista di un racconto fatto di clip storiche, ricordi e momenti inediti, ripercorrendo i passaggi più significativi della sua carriera. A rendere omaggio a Lorella, tanti volti noti della televisione e della musica. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Lorella Cuccarini, 40 anni di carriera: parata di stelle a This is Me

