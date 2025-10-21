L’operaia Rosaria Ferro licenziata dopo il tumore L’azienda | Decisione presa per motivi organizzativi e prima di sapere della malattia
Rescaldina (Milano), 21 ottobre 2025 – "Motivi organizzativi” sarebbero alla base del licenziamento di Rosaria Ferro, la lavoratrice di Cislago, nel Varesotto, colpita da un tumore al seno. E la decisione sarebbe stata presa prima di conoscere la sua malattia. Inoltre, le due unità di personale subentrate alla donna, 55 anni, sono arrivate a rinforzo dopo "guasti tecnici e malfunzionamenti temporanei che hanno determinato ritardi nella produzione". Il subentro riguarda contratti di "brevissima durata, entrambi in via di terminazione". Così la "Recuperator” di Rescaldina, nel milanese (che ha ricevuto il riconoscimento Italy’s Best Employers per la qualità dell’ambiente di lavoro), si difende dalla accuse del sindacato degli atipici Nidil Cgil Ticino Olona, che ieri ha denunciato il licenziamento della donna, 55 anni e separata con un figlio, rientrata al lavoro dopo la malattia quest'anno per 6 ore al giorno secondo le indicazioni del medico del lavoro, contro le classiche otto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
Madre di un figlio di 18 anni, Rosaria Ferro lavorava da 4 con contratto interinale alla Recuperator Spa di Rescaldina (Milano): “La società non ha trovato neppure il coraggio di avvisarmi”. Il gruppo è tra i Best Employers 2025. La denuncia della Cgil - facebook.com Vai su Facebook
Rosaria licenziata a 55 anni dopo il tumore al seno: “Trattata da operaia usa e getta mentre l’azienda assume” - Madre di un figlio di 18 anni, Rosaria Ferro lavorava da 4 con contratto interinale alla Recuperator Spa di Rescaldina (Milano): “La società non ha trovato neppure il coraggio di avvisarmi”. msn.com scrive
Quattro anni in azienda, poi il tumore. Al rientro non le rinnovano il contratto: la denuncia di Rosaria - La storia di una lavoratrice somministrata che, dopo la convalescenza, non è stata rinnovata. Scrive milanotoday.it
Licenziata dopo il tumore al seno, la denuncia di Rosaria: «In produzione con trapano e martello, non mi hanno mai chiesto come stavo» - Questa è la denuncia resa nota dalla Cgil riguardo al caso di Rosaria Ferro, una donna di 55 anni, madre di ... Si legge su msn.com