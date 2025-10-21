L’operaia Rosaria Ferro licenziata dopo il tumore L’azienda | Decisione presa per motivi organizzativi e prima di sapere della malattia

Ilgiorno.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rescaldina (Milano), 21 ottobre 2025 – "Motivi organizzativi” sarebbero alla base del licenziamento di Rosaria Ferro, la lavoratrice di  Cislago, nel Varesotto, colpita da un tumore al seno. E la decisione sarebbe stata presa prima di conoscere la sua malattia. Inoltre, le due unità di personale subentrate alla donna, 55 anni, sono arrivate a rinforzo dopo "guasti tecnici e malfunzionamenti temporanei che hanno determinato ritardi nella produzione". Il subentro riguarda contratti di "brevissima durata, entrambi in via di terminazione". Così la "Recuperator” di Rescaldina, nel milanese (che ha ricevuto il riconoscimento Italy’s Best Employers per la qualità dell’ambiente di lavoro), si difende dalla accuse del sindacato degli atipici Nidil Cgil Ticino Olona, che ieri ha denunciato il licenziamento della donna, 55 anni e separata con un figlio, rientrata al lavoro dopo la malattia quest'anno per 6 ore al giorno secondo le indicazioni del medico del lavoro, contro le classiche otto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

l8217operaia rosaria ferro licenziata dopo il tumore l8217azienda decisione presa per motivi organizzativi e prima di sapere della malattia

© Ilgiorno.it - L’operaia Rosaria Ferro, licenziata dopo il tumore. L’azienda: “Decisione presa per motivi organizzativi e prima di sapere della malattia”

News recenti che potrebbero piacerti

l8217operaia rosaria ferro licenziataRosaria licenziata a 55 anni dopo il tumore al seno: “Trattata da operaia usa e getta mentre l’azienda assume” - Madre di un figlio di 18 anni, Rosaria Ferro lavorava da 4 con contratto interinale alla Recuperator Spa di Rescaldina (Milano): “La società non ha trovato neppure il coraggio di avvisarmi”. msn.com scrive

Quattro anni in azienda, poi il tumore. Al rientro non le rinnovano il contratto: la denuncia di Rosaria - La storia di una lavoratrice somministrata che, dopo la convalescenza, non è stata rinnovata. Scrive milanotoday.it

l8217operaia rosaria ferro licenziataLicenziata dopo il tumore al seno, la denuncia di Rosaria: «In produzione con trapano e martello, non mi hanno mai chiesto come stavo» - Questa è la denuncia resa nota dalla Cgil riguardo al caso di Rosaria Ferro, una donna di 55 anni, madre di ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: L8217operaia Rosaria Ferro Licenziata