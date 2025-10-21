L’operaia Rosaria Ferro licenziata dopo il tumore L’azienda | Decisione per motivi organizzativi e prima di sapere della malattia
Rescaldina (Milano), 21 ottobre 2025 – "Motivi organizzativi” sarebbero alla base del licenziamento di Rosaria Ferro, la lavoratrice di Cislago, nel Varesotto, colpita da un tumore al seno. E la decisione sarebbe stata presa prima di conoscere la sua malattia. Inoltre, le due unità di personale subentrate alla donna, 55 anni, sono arrivate a rinforzo dopo "guasti tecnici e malfunzionamenti temporanei che hanno determinato ritardi nella produzione". Il subentro riguarda contratti di "brevissima durata, entrambi in via di terminazione". Così la "Recuperator” di Rescaldina, nel milanese (che ha ricevuto il riconoscimento Italy’s Best Employers per la qualità dell’ambiente di lavoro), si difende dalla accuse del sindacato degli atipici Nidil Cgil Ticino Olona, che ieri ha denunciato il licenziamento della donna, 55 anni e separata con un figlio, rientrata al lavoro dopo la malattia quest'anno per 6 ore al giorno secondo le indicazioni del medico del lavoro, contro le classiche otto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
