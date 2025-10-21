Loovik l' alternativa alle solite bevande è nata a Como

Una gustosa novità prodotta artigianalmente a Como. Stiamo parlando di Loovik Kombucha, un infuso di tè fermentato, naturalmente e leggermente frizzante, corposo, dal gusto fresco e leggermente acido e dal colore dorato. Una bevanda sana, buona e sfiziosa che puoi bere in tutti i tuoi momenti. 🔗 Leggi su Quicomo.it

