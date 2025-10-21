L’ombra della Cia sul Venezuela

Le tensioni tra Stati Uniti e Venezuela si sono ulteriormente intensificate dopo la rivelazione che il presidente Donald Trump ha formalmente autorizzato la CIA — l’agenzia di intelligence americana operante all’estero, dotata di unità speciali esperte in “operazioni coperte” (le cosiddette Black Ops ) — a condurre missioni segrete all’interno del territorio venezuelano. L’obiettivo di tali operazioni, già avviate o in fase di pianificazione, sarebbe quello di accrescere la pressione sul presidente Nicolás Maduro. Il governo di Caracas, guidato dall’erede politico di Hugo Chávez, ritiene che dietro l’intensificarsi delle attività militari si celi il tentativo di favorire un cambio di regime nel Paese. 🔗 Leggi su It.insideover.com

