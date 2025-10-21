Lombardia corre sul digitale | Fontana al summit ZTE di Milano

Milano ha accolto il Global Summit & User Congress 2025 di ZTE in un dialogo serrato tra tecnologia e territorio. Nelle sale del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci”, il confronto sull’intelligenza artificiale e sulle reti di nuova generazione ha incrociato la visione istituzionale della Lombardia e le strategie industriali che guardano al . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

