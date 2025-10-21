L’Okasa ritrova il successo Ora big match con Roma

Carola Colucci prende per mano la squadra, l’ Okasa Falconara, e la conduce al (ritrovato) successo in serie A. Sono sue le tre reti, insieme a quelle di capitan Ferrara, Taina Santos (primo centro stagionale) ed Elpidio che mettono ko il Montesilvano. Alla quinta giornata della Serie A Tesys, le campionesse d’Italia seguono a vista, condividendo la seconda piazza con la Women Roma (prossima avversaria), la CMB Futsal Team capolista. E il prossimo appuntamento è uno di quelli più attesi della stagione. Proprio con avversaria la formazione romana. Si torna di nuovo al Pala Badiali. Domenica 26 ottobre alle ore 18 per la sesta giornata arriverà a Falconara Marittima la Women Roma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

