Logiche di appartenenza correntizia Nino Di Matteo lascia l' Anm

Notizia in aggiornamento Nino Di Matteo lascia l'Anm. Questo l'annuncio del sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia: "Nelle scorse settimane ho presentato le dimissioni dall'Associazione nazionale magistrati. Ho, progressivamente nel tempo, maturato questa decisione con molta amarezza. Non mi sento parte di un'associazione all'interno della quale continuano a trovare spazio logiche di appartenenza correntizia e di opportunità politica che non ho mai condiviso e che, in passato, anche da membro del Consiglio superiore della magistratura, ho cercato in tutti i modi di contrastare". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

