Lodi – Un patto di solidarietà concreto tra pubblico, privato e terzo settore: è quello annunciato ieri a Palazzo Broletto, dove si è tenuta la presentazione della società vincitrice del nuovo appalto per la ristorazione scolastica del Comune di Lodi, che prevede anche la fornitura quotidiana di pasti alla mensa della Caritas diocesana. Un’iniziativa dal valore sociale, che intreccia sostenibilità, contrasto alla povertà e responsabilità collettiva. “Con il rinnovo del servizio di refezione scolastica – ha spiegato la vicesindaca Laura Tagliaferri – abbiamo voluto dare una risposta non solo alle esigenze delle scuole, ma anche alla povertà alimentare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lodi, non solo ristorazione scolastica: pranzi a domicilio e alla Caritas

