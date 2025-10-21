L’Oceano torna a emozionare anche a Como | il mare protagonista sul grande schermo

Quicomo.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna in Italia la nona edizione dell’Ocean Film Festival World Tour, pronto a incantare il pubblico con una selezione dei migliori film internazionali dedicati al mondo del mare. Dal 14 ottobre al 17 novembre 2025, il tour attraverserà 20 città, abbracciando quasi tutta la penisola.Organizzato. 🔗 Leggi su Quicomo.it

