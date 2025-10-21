L' occupazione della vergogna | le foto della scuola devastata blitz degli esterni

Porte divelte, estintori svuotati, monitor distrutti. La notte più cupa dell'Itis Meucci: danni ingenti. I professori: "Nessuna rivendicazione politica, solo la voglia di distruggere tutto". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L'occupazione della vergogna: le foto della scuola devastata, blitz degli esterni

L'occupazione della vergogna: le foto della scuola devastata, blitz degli esterni - I professori: "Nessuna rivendicazione politica, solo la voglia di distruggere tutto" ... Come scrive lanazione.it

Scuola, un'ondata di proteste senza fine - La devastazione del Meucci non è un episodio isolato: arriva al culmine di settimane di occupazioni e tensioni che hanno attraversato Firenze e la sua area metropolitana. Come scrive lanazione.it

