Locali del porto presi di mira dai ladri | nella notte doppia spaccata con furto

ANCONA – Due colpi in rapida successione quelli messi a segno nella notte, in altrettanti locali nella zona del porto. Con la tecnica della “spaccata”, una persona si sarebbe introdotta all’interno degli esercizi commerciali dirigendosi verso la cassa e asportando il denaro contenuto. In fase di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Dopo 11 anni di attesa, Porto Viro ritrova uno dei suoi locali storici: riapre il Party Club! Grande emozione e soddisfazione per il patron Luca Guolo, che riporta in città un punto di riferimento per musica, divertimento e socialità. #PortoViro #PartyClub #Ri Vai su Facebook

Cassino, due locali presi di mira: fiamme e atti vandalici - Le fiamme che avvolgono l'ingresso della paninoteca, poi la fuga di due ragazzi incappucciati. Secondo rainews.it

Furti in piena notte. Presi di mira due locali - PONTEDERADue note attività commerciali della Bianca sono state prese di mira ieri notte dai ladri. Si legge su lanazione.it

Attaccato con droni Port Sudan: presi di mira un deposito di carburante e l’aeroporto civile – Video - Una fitta coltre di fumo si è alzata in cielo dopo che i droni hanno colpito un deposito di carburante vicino al porto di Port Sudan. ilfattoquotidiano.it scrive