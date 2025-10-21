L’oca di San Martino cena a tema alla Trattoria La Tavolozza di Torreglia
Una serata dedicata ai sapori autentici della tradizione veneta. Venerdì 7 novembre 2025, alle 20.30, la Trattoria La Tavolozza di Torreglia propone “L’oca di San Martino”, un menù speciale che celebra una delle ricorrenze più sentite dell’autunno.Lo chef ha ideato un percorso gastronomico. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
