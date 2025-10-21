Lobuono e la Tari pagata dai pugliesi | Tassa salatissima per colpa dei no della Sinistra

"l pugliesi pagano una Tari salatissima perché il centrosinistra, in questi anni, optando per i ‘no’ a qualsiasi innovazione, ha preferito che i rifiuti andassero in discarica anziché autorizzare i sempre più moderni termovalorizzatori che sono, ormai, a impatto ambientale pari a zero". A parlare. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Altre letture consigliate

Intervista a Gigi lobuono candidato presidente regione puglia?con saluti istituzionali al sig . Sindaco il dott fedele lagreca?e un pensiero dedica alla NS città?gravina in puglia: dove a detta del candidato presidente, si mangia benesoprattutto - facebook.com Vai su Facebook

Regionali Puglia, cosa cambia la vittoria di Occhiuto? Lobuono in pole, torna in corsa D'Atttis - Sembrava tutto fatto nel centrodestra, mancavano solo le formalità prima di annunciare il nome di Luigi Lobuono alla guida della Regione. Come scrive quotidianodipuglia.it

Regionali in Puglia, il centrodestra ha trovato la quadra: in pole c’è l’imprenditore Lobuono - Il centrodestra si prepara a completare il quadro dei candidati governatori: in Campania Fdi indicherà il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli mentre in Puglia l’indicazione più forte nelle ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

In Veneto e Campania per il centrodestra la partita non è ancora chiusa - Se l’accordo è stato raggiunto sui candidati governatori, sulla composizione della Giunta e del Consiglio in Laguna si continua a trattare. Come scrive lettera43.it