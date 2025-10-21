Lo stato delle cose De Rensis si alza e se ne va | Il mio ruolo è esaurito

21 ott 2025

Scintille e caos. La puntata del 20 ottobre de Lo Stato delle Cose su Rai 3, condotta da Massimo Giletti, è stata ricca di colpi di scena, con al centro il caso Garlasco. L’avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi, ha improvvisamente lasciato lo studio dichiarando: "E’ arrivato il momento che io ti saluti, ti ringrazio per questa ospitalità". Giletti, sorpreso, ha commentato: "Questo nasconde qualcosa di grave", ma De Rensis ha replicato: "No, semplicemente devo andare perché ho esaurito il mio ruolo ed è giusto che io adesso mi congedi e vi lasci a questa conversazione della quale non voglio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

