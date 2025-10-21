Lo spettacolo di fuoco per Halloween a Giussano
Frittelle, pop corn, zucchero filato e lo strabiliante spettacolo di fuoco. L'appuntamento con la festa di Halloween è per venerdì 31 ottobre a Giussano.Il programmaA partire dalle 20.30, in piazza Roma sarà dato spazio alla spettacolare esibizione del Duos ignis con il "Fire show" e ci sarà la. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Altre letture consigliate
Spettacolo di fuoco alle Hawaii: il vulcano Kilauea torna a eruttare - X Vai su X
BABY LUNA PARK presenta: il MANGIA FUOCO! Uno spettacolo mozzafiato per grandi e piccini Lasciati incantare da giochi di fuoco, magia e divertimento al Parco del Valentino! Domenica 26 Ottobre Dalle 11:00 alle 18:00 Viale Ceppi 12 – Parco - facebook.com Vai su Facebook