Lo Slavia vuole stupire Bergamo Trpisovsky | Vorlicky ci ha dato consigli E l’ex Torino Zima loda Juric

Bergamonews.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo. “È la prima volta che lo vedo con la Curva Sud completata: quando giocavo io ancora non c’era. Qui c’è sempre stata un’atmosfera importante: non è il classico stadio olimpico, è diverso”. David Zima, difensore dello Slavia Praga, ricorda bene le partite a Bergamo del suo Torino, squadra in cui ha giocato dal 2021 al 2024: “Ricordo belle sfide qui, ci ho giocato tre volte”. La prima finì con un clamoroso 4-4. Ora ci ritorna in Champions League per sfidare i nerazzurri, quattro anni dopo. Allenatore in quel triennio? Ivan Juric. “Ho tanti ricordi con lui: era un ottimo allenatore e una brava persona. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

