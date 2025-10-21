Lo show di Ivanovic e la storia di Eboua Brescia e Trapani imbattute | il meglio della 3ª giornata

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il terzo turno di campionato si è chiuso col botto del successo di Cremona in casa della Virtus campione. Woldetensae illumina Reggio Emilia, poi la prima vittoria di Napoli (a Treviso) e la prima sconfitta di Tortona (a Trento): cosa è successo questa settimana in Lba. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

