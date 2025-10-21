Lo scivolone hitleriano della candidata palestinese-napoletana di Avs Dopo la bufera le scuse e l’imbarazzo di Bonelli e Fratoianni

Il minimo che si possa dire è che suscita facili ironie. È lei stessa a mettersi nei guai con quello slogan elettorale “‘na palestinese napulitana” con tanto di sfondo con il golfo e il Vesuvio modello cartolina. Parliamo dell’ultima creatura uscita dal cilindro di Avs per le elezioni in Campania. Lei è Souzan Fatayer, nata in Palestina e residente a Napoli da decenni. La candidata dalla coppia Fratoianni-Bonelli è la prima a mescolare sui suoi profili social causa palestinese, verve partenopea, frasi anti-sioniste, citazioni di Maradona e souvenir vari. Dietro la foto con un enorme cuore nero con i colori della bandiera palestinese (e la scritta my heart is with Palestine), non è nuova a gaffe e scivoloni da brivido Il post filo-hitleriano della candidata palestinese-napulitana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

