Lo ha detto davvero? Ma dove ca*** vive? Cruciani fuori di sé dopo le parole di Elly Schlein

Un nuovo scontro politico, dai toni sempre più accesi e senza esclusione di colpi, infiamma il dibattito italiano. Il duello ormai permanente tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein si arricchisce di un capitolo particolarmente infuocato, innescato dalle dichiarazioni della leader del Partito Democratico durante il congresso del Pse ad Amsterdam. Ma se la presidente del Consiglio risponde con durezza parlando di "delirio puro", è sui social che si scatena il vero terremoto: a guidare la rivolta verbale è Giuseppe Cruciani, conduttore della Zanzara, che irrompe con un attacco frontale contro la segretaria dem e le sue parole sulla democrazia a rischio in Italia.

