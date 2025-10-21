Livorno | Fuga spericolata in scooter dopo aver ignorato l' alt della polizia | giovani fermati e arrestati con 2 kg di droga
Non si sono fermati all'alt della polizia e hanno tentato, invano, di seminare gli agenti. Tuttavia la fuga di due giovani è durata ben poco e per entrambi, sorpresi con 2 kg di droga, è scattato l'arresto. L'episodio è successo nella mattina del 14 ottobre intorno alle 11.30 in via dei Pensieri. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
