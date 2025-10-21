LIVE Union SG-Inter Champions League calcio 2026 in DIRETTA | Pio Esposito parte titolare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PSV EINDHOVEN-NAPOLI DALLE 21.00 20.04 Queste le formazioni ufficiali: UNION SAINT – GILLOISE (3-5-1-1): Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Van De Perre, Niang; Ait El Hadj; David. All. Hubert INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Esposito. All. Chivu 20.03 Buonasera e benvenuti alla diretta di Union SG-Inter. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Union SG-Inter, Champions League calcio in DIRETTA, Chivu punta dritto alla vittoria ma attenzione alla squadra belga. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Union SG-Inter, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: Pio Esposito parte titolare!

