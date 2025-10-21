LIVE Union SG-Inter Champions League calcio 2026 in DIRETTA | belgi da non sottovalutare
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Union SG-Inter, Champions League calcio in DIRETTA, Chivu punta dritto alla vittoria ma attenzione alla squadra belga. Da una trasferta a un’altra partita fuori casa. Dal campionato alla coppa dalle grandi orecchie, ossia la Champions League. Dopo la vittoria di misura ricavata a Roma, l’Inter torna in Europa per sfidare l’Union Saint-Gilloise nel terzo match della Fase Campionato della Champions League. La rosa di Cristian Chivu è attualmente a punteggio pieno nel gruppo, avendo vinto in tranquillità le prime due sfide: 2-0 in casa dell’Ajax prima, 3-0 contro lo Slavia Praga dopo allo stadio Giuseppe Meazza. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Probabili formazioni di Union Saint Gilloise-Inter #SkySport #SkyUCL - X Vai su X
Chivu prepara l’Inter per la trasferta contro il Royal Union SG: "Due finali in 3 anni? Non è cosa da poco, altre squadre non ci vanno da 30 anni" Vai su Facebook
LIVE Union SG-Inter, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: belgi da non sottovalutare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Union SG- Lo riporta oasport.it
LIVE La conferenza stampa di Chivu verso Union SG-Inter - 00 presso l’RSC Anderlecht Stadium, sarà come sempre Cristian Chivu in conferenza stampa tra pochi istanti. Secondo passioneinter.com
Dove vedere in tv Union SG-Inter, Champions League calcio: orario, programma, streaming - Siamo pronti per vivere l'attesissima terza giornata della fase iniziale della Champions League 2025- Segnala oasport.it