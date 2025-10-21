CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Union SG-Inter, Champions League calcio in DIRETTA, Chivu punta dritto alla vittoria ma attenzione alla squadra belga. Da una trasferta a un’altra partita fuori casa. Dal campionato alla coppa dalle grandi orecchie, ossia la Champions League. Dopo la vittoria di misura ricavata a Roma, l’Inter torna in Europa per sfidare l’Union Saint-Gilloise nel terzo match della Fase Campionato della Champions League. La rosa di Cristian Chivu è attualmente a punteggio pieno nel gruppo, avendo vinto in tranquillità le prime due sfide: 2-0 in casa dell’Ajax prima, 3-0 contro lo Slavia Praga dopo allo stadio Giuseppe Meazza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Union SG-Inter, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: belgi da non sottovalutare