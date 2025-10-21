LIVE Union SG-Inter 0-4 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | Pio Esposito sigla la quarta rete!

Oasport.it | 21 ott 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PSV EINDHOVEN-NAPOLI DALLE 21.00 82? Union che prova nonostante tutto ad arrivare almeno una rete. 80? Inter che non rinuncia ancora ad attaccare. 78? Dimarco su punizione manda fuori. 76? Fuori Dumfries e dentro Luis Henrique nell’Inter. 74? Goooooooooooool, Pio Esposito, dopo due gol mangiati riesce finalmente a trovare la via della rete, Union SG-Inter 0-4. 72? Fuori Niang e dentro Patris per l’Union SG. 70? Frattesi vicino al gol, respinta del portiere. 68? Pio Esposito si divora un gol già fatto dopo un assist di Dumfries. 66? Niang con il sinistro manda sull’esterno della rete. 🔗 Leggi su Oasport.it

