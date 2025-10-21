LIVE Union SG-Inter 0-4 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | facile vittoria per i nerazzurri in rete anche Pio Esposito

Oasport.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PSV EINDHOVEN-NAPOLI DALLE 21.00 22.54 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 22.53 L’Inter vince una partita a tratti complicata ma resa facile dalla qualità immensa dei giocatori nerazzurri. In rete anche Pio Esposito alla sua prima marcatura in Champions League. 93? Finisce la partita, Union SG-Inter 0-4. 90? Tre minuti di recupero. 88? Tra poco la segnalazione del recupero. 86? Possesso palla ora dell’Inter. 84? Florucz con il sinistro chiama alla parata Sommer. 82? Union che prova nonostante tutto ad arrivare almeno una rete. 🔗 Leggi su Oasport.it

live union sg inter 0 4 champions league calcio 2026 in diretta facile vittoria per i nerazzurri in rete anche pio esposito

© Oasport.it - LIVE Union SG-Inter 0-4, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: facile vittoria per i nerazzurri, in rete anche Pio Esposito

Argomenti simili trattati di recente

live union sg interUnion SG-Inter 0-2, risultato LIVE della partita di Champions League - L' Inter ha vinto entrambe le partite senza subire gol in questa stagione di Champions League (2- Segnala sport.sky.it

live union sg interUnion SG-Inter 0-3 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: Calhanoglu dal dischetto cala il tris - Inter di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it scrive

live union sg interLa cronaca di Union SG-Inter: segui la partita live - Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Scrive passioneinter.com

Cerca Video su questo argomento: Live Union Sg Inter