LIVE Union SG-Inter 0-4 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | facile vittoria per i nerazzurri in rete anche Pio Esposito
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PSV EINDHOVEN-NAPOLI DALLE 21.00 22.54 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 22.53 L’Inter vince una partita a tratti complicata ma resa facile dalla qualità immensa dei giocatori nerazzurri. In rete anche Pio Esposito alla sua prima marcatura in Champions League. 93? Finisce la partita, Union SG-Inter 0-4. 90? Tre minuti di recupero. 88? Tra poco la segnalazione del recupero. 86? Possesso palla ora dell’Inter. 84? Florucz con il sinistro chiama alla parata Sommer. 82? Union che prova nonostante tutto ad arrivare almeno una rete. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Champions League: PSV Eindhoven-Napoli 6-2 e Union SG-Inter 0-4 Nerazzurri a punteggio pieno. Europa amara per gli azzurri Domani in campo Atalanta-Slavia Praga e Real Madrid-Juve Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it Vai su Facebook
A poche ora dalla sfida tra Union Saint-Gilloise ed #Inter , i tifosi nerazzurri i si prendono il Palazzo della Borsa a Bruxelles? @tancredipalmeri #ChampionsLeague #Sportitalia - X Vai su X
Union SG-Inter 0-2, risultato LIVE della partita di Champions League - L' Inter ha vinto entrambe le partite senza subire gol in questa stagione di Champions League (2- Segnala sport.sky.it
Union SG-Inter 0-3 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: Calhanoglu dal dischetto cala il tris - Inter di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it scrive
La cronaca di Union SG-Inter: segui la partita live - Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Scrive passioneinter.com