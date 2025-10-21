LIVE Union SG-Inter 0-3 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | Calhanoglu sigla il tris su rigore!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PSV EINDHOVEN-NAPOLI DALLE 21.00 62? Union chiede un calcio di rigore, non assegnato dall’arbitro. 60? Ampio turnover per i nerazzurri. 58? Fuori Bastoni, Calhanoglu, Lautaro Martinez, dentro Bonny, Dimarco e Susic nell’Inter. 56? Inter che controlla ora la partita. 54? Goooooooooool, Calhanoglu, rigore perfetto, Union SG-Inter 0-3. 52? Rigore per l’Inter, fallo di mano. 50? VAR potenziale rigore per l’Inter. 48? Inter che inizia con la voglia di chiudere subito la partita. 46? Inizia il secondo tempo! 21.50 L’Inter va avanti due reti dopo un primo tempo estremamente complicato, ma la qualità dei nerazzurri fanno la differenza. 🔗 Leggi su Oasport.it
