LIVE Union SG-Inter 0-2 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | raddoppia Lautaro Martinez alla fine del primo tempo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PSV EINDHOVEN-NAPOLI DALLE 21.00 49? Finisce il primo tempo, Union SG-Inter 0-2. 47? Goooooooooooooooool, Lautaro Martinez, azione di contropiede fantastica, Union SG-Inter 0-2. 45? Lautaro spreca una rete davanti al portiere. 43? Goooooooooooooooool, Dumfries approfitta di un rimpallo dopo un corner, Union SG-Inter 0-1. 41? Lautaro con il destro sfiora il gol. Respinge Scherpen. 39? Spinge ora l’Inter per arrivare al gol. 37? Lautaro Martinez in caduta non trova la porta da buona posizione. 35? Possesso palla ora dell’Union. 33? Attacca ora l’Union. 🔗 Leggi su Oasport.it

