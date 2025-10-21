LIVE Union SG-Inter 0-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | si parte!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PSV EINDHOVEN-NAPOLI DALLE 21.00 20.59 Inno della Champions League effettuato, tutto pronto per la partita. 20.54 Giocatori che scendono in campo. 20.49 Nessun calciatore ha realizzato più gpal di Lautaro Martinez in Champions League nel 2025: 10 (in nove match), al pari di Harry Kane e Kylian Mbappé. L’argentino ha trasformato in rete il 48% dei tiri (1021) nel torneo nel periodo: si tratta della percentuale realizzativa più alta tra i calciatori che hanno effettuato almeno 10 conclusioni dall’inizio dell’anno. 20.44 In base agli xG dei tiri subiti nello specchio (esclusi gli autogol), Yann Sommer è il portiere che ha evitato più gol in Champions League dall’inizio della stagione 202324 (-6. 🔗 Leggi su Oasport.it

