LIVE Union SG-Inter 0-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | Frattesi al volo sfiora il gran gol

Oasport.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PSV EINDHOVEN-NAPOLI DALLE 21.00 21? Inter che sembra aver preso le misure della squadra belga. 19? Frattesi al volo manda fuori il pallone. 17? Lautaro Martinez per Pio Esposito che in spaccata non trova la porta. 15? Union che affronta l’Inter con la voglia di fare risultato 13? Union che cerca di tenere la difesa alta. 11? Inter che prende il comando del gioco. 9? David dalla distanza sbaglia il tiro. 7? Sinistro di Van de Perre che sfiora il gol. 5? ANCORA SOMMER salva su una fucilata dalla distanza. 3? Azione strepitosa di David che con il destro impegna Sommer. 🔗 Leggi su Oasport.it

live union sg inter 0 0 champions league calcio 2026 in diretta frattesi al volo sfiora il gran gol

© Oasport.it - LIVE Union SG-Inter 0-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: Frattesi al volo sfiora il gran gol

Leggi anche questi approfondimenti

live union sg interUnion SG-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League - Inter di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Segnala fanpage.it

live union sg interLIVE Union SG-Inter 0-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: Lautaro Martinez parte dall’inizio! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PSV EINDHOVEN- oasport.it scrive

live union sg interLa cronaca di Union SG-Inter: segui la partita live - Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Riporta passioneinter.com

Cerca Video su questo argomento: Live Union Sg Inter